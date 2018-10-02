توتنهام هوتسبير يستعد لمواجهة برشلونة

يستعد نادي توتنهام هوتسبير لمواجهة نادي برشلونة الفائز ببطولة أوربا خمس مرات.
ويتعرض فريق المدرب موبيسيو بوتشيتينو لضغوط للحصول على ثلاث نقاط بعد تسجيله هدفين متأخرين في المباراة التي انتهت بفوزه على انترناسيونالي 2-1 في مباراتهما الافتتاحية بالمجموعة الثانية.
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ومنذ ذلك الحين فاز الفريق الإنجليزي بثلاث مباريات، اثنتان في الدوري الممتاز وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ويحاول النادي الحفاظ على هذا الزخم في مواجهته القادمة.
ويحتل توتنهام حاليا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة ويتطلع للفوز على الفريق الاسباني في دوري الأبطال.