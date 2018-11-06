بعد انتهاء زفافهما تحطمت الطائرة وماتا

قُتل عروسان في تكساس بالولايات المتحدة بعد أن تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهما بعد انتهاء حفل الزفاف، يوم السبت.
ويل بيلير وبايلي أكيرمان توفيا بعد ساعات فقط من تفوههما بكلمة "موافق" ومات معهما قائد الهليكوبتر.
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
""طلبنا من الشركة الأم نماذج أخرى ليس فيها تجسيم بشري حتى نوضح بأن الجهاز ليس متخصصا فقط في الأشكال البشرية بل هو طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على طباعة أي شيء مثل سيارة، مركب، بيت، عمارة"."محمد اليوسفي المدير التنفيذي لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده في الكويت
"نحن فخورون بشراكتنا مع اليابان والسلطة الفلسطينية لجذب الاستثمار إلى أريحا. إنَّ شركة Paper Pal تعدُّ مثالاً على الاستثمار المبتكر الذي يعيد تدوير أوراق الشجر لإنتاج ورق صديق للبيئة."رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"هذا الاتفاق المبدئي يحمل في طياته اهمية رمزية حسب هذا الباحث "هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها هذه الإدارة والرئيس أن التجارة يمكن أن تكون ذات نفع للجميع ، وأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد يمكن أن تكون إيجابية لكلا الطرفين. من قبل كان الاتجاه السائد في المعاملات التجارية بوجود طرف رابح وآخر خاسر."بيتر رشيش باحث بجامعة جونز هوبكنز
"" قامت سلطات الموانىء اليونانيه اليوم الخميس بالتحقيق في أمر مشاركة نشطاء في أسطول الحريه الرابع المتجه لغزه بعد محاولتهم الالتقاء بسفينه العوده المتجه لغزه"" أنس نيروخ الناشط الأردني- عضو اللجنة الدوليه لكسر الحصار
بعد انتهاء زفافهما تحطمت الطائرة وماتا
قُتل عروسان في تكساس بالولايات المتحدة بعد أن تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تقلهما بعد انتهاء حفل الزفاف، يوم السبت.
ويل بيلير وبايلي أكيرمان توفيا بعد ساعات فقط من تفوههما بكلمة "موافق" ومات معهما قائد الهليكوبتر.
وأكد جد العريس لقناة إي بي سي نيوز أن الحادثة وقعت في مزرعة العائلة، ما أسفر عن مقتل الزوجين على الفور، بحسب موقع globalnews.
حساب "هوستانيان نيوز" على تويتر نعى العريسان وكتب:"نعلن بكامل الأسى وفاة ويل بيلير المهندس الزراعي، و بايلي أيكرمان، في حادث تحطم هليكوبتر، بعد حفل زفافهما، نأمل أن تتذكروا العائلتين بصلواتكم ودعائكم".
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وكانت العائلة قد نشرت صورا من الزفاف، تلقت عليها المباركات والتهاني، والتي تحولت إلى تعازي فور انتشار الخبر.
صديقة بايلي كتبت مهنئة على صفحتها في انستغرام، معبرة عن سعادتها لمشاركتها في الحفل، ونشرت مقطع فيديو للزفاف.
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Congratulations to my beautiful friend @baileeackerman. I’m so thankful you picked me to sing at your wedding. I loved every moment of it. Thank you so much Bailee! You have given me a lifetime experience for singing in a wedding but not just that. YOURS! you are someone i love so dearly and I’m so appreciated of this. Thank you from the bottom of my heart! Congratulations! Mrs. Byler and i hope you have a wonderful and bless marriage! Love you! #baileegoesbyler #alwaysanackerman #bylerranch
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الصديقة ذاتها عادت ونشرت بعد ساعات صورة لبايلي تودعها فيها، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بأنها توفيت، وقالت:"لا أستطيع التوقف عن البكاء، هذه المأساة مروعة، كنت أجمل عروس رأيتها في حياتي".
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My heart ? ..... @baileeackerman my sweet beautiful friend! I just sang at your wedding last night and then i get a phone call this morning telling me you passed away! I can’t stop crying. This is a terrible tragedy. You had the most beautiful wedding and you were the most beautiful bride i have ever seen. My dear friend I’m so sorry this has happen. Please keep the Ackerman’s and the Byler’s In your prayers. As well as the Pilot and his wife that were also in the tragedy. I will forever cherish our friendship and moments we had together. Love you always.
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