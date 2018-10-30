المجر: لا نوم للمشردين في الشوارع والسجن بانتظار المخالفين

دخل قرار حظر النوم في الشارع الذي أُقر في يونيو/حزيران الماضي من قبل الحكومة اليمينية في المجر، حيز التنفيذ.

وتقول حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إن الهدف من القانون هو إخراج الأشخاص المشردين من الشوارع وإدخالهم إلى الملاجئ.

وبخصوص موقف الاتحاد الأوروبي، قال متحدث باسم المفوضية، الثلاثاء، إن التكتل لا يملك أي أساس قانون للتدخل، لكنه حثّ المجر على توفير الملاجئ.