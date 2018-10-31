قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيطالي جياني إنفانتينو إنه يفكر في زيادة عدد الدول المشاركة بكأس العالم 2020 مع إشراك دول إقليمية أخرى لقطر في استضافة البطولة.
الفيفا يسعى لإشراك دول أخرى مع قطر في استضافة كأس العالم
الفيفا يسعى لإشراك دول أخرى مع قطر في استضافة كأس العالم
وقرر الفيفا اسناد مهمة تنظيم مشتركة لكأس العالم عام 2026 بين ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا مع زيادة عدد المنتخبات التي ستشارك إلى 48 من 32 فريقاً شاركوا بكأس العالم الماضية في روسيا.
وقال إنفانتينو إنه سيسعى بقوة من أجل فعل الأمر ذاته بكأس العالم القادمة مع الاعتراف بأن توسيع المشاركة سيقتضي وجود دول مضيفة أخرى بجانب قطر.
وأضاف خلال حديثه بالمؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي: "علينا أن نرى إذا ما كان الأمر ممكناً. نتناقش مع أصدقائنا القطريين، بالإضافة إلى أصدقاء آخرين بالإقليم ونأمل في أن نتمكن من تحقيقه".
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وقال أيضاً: "إذا لم ننجح فسنكون على الأقل فد حاولنا لأننا يجب دائما أن نحاول فعل الأمور بصورة أفضل".
وفازت قطر باستضافة البطولة عام 2010 وسط شكوك دولية في قدرة شبة الجزيرة الصغيرة ذات المليونين ونصف المليون نسمة على تنظيم مثل هذا الحدث الضخم.
ويثير اقتراح إنفانتينو العديد من التساؤلات وخاصة في ظل القطيعة السياسية والاقتصادية الدائرة بين قطر من جانب وجيرانها بالسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.