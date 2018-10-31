إندونيسيا: الجيش يعتقد أنه عثر على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

قال قائد الجيش الإندونيسي لقناة تلفزيونية اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جزء من جسم الطائرة التابعة لشركة ليون إير التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا يوم الاثنين الماضي.
وقال هادي تجاهجانتو لتلفزيون وان "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610".
وأضاف تجاهجانتو بأن فرق الإنقاذ التي توجهت لتحديد مصدر الصوت واجهت تيارات بحرية قوية وهو ما أجّل الوصول للجسم الذي عُثر عليه.
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وقال هاريو ساتميكو نائب رئيس هيئة سلامة النقل لرويترز "مساء أمس رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترا"
وفقد فريق العمل الأرضي الاتصال بالطائرة (بوينغ طراز ماكس 8) بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقامت السلطات الإندونيسية بإيقاف المدير الفني لليون إير عن العمل، بالإضافة لعدد من التقنيين بالشركة لحين انتهاء التحقيقات.