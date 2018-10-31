أغراض خاصة بعالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ للبيع في المزاد

على مدى تسعة أيام تعرض دار كريستيز البريطانية أغراضا شخصية على المزاد العلني بواسطة الانترنت، تعود لعالم الفيزياء النظرية، الراحل ستيفن هوكينغ، ومن بين تلك الأغراض كرسي هوكينغ المتحرك وأطروحته التي أنجزها سنة 1963.
وتجلب أغراض هوكينغ الخاصة اهتماما ملحوظا ومتزايدا من مختلف أنحاء العالم، إذ يتوقع أن تبلغ قيمة أطروحته 169 ألف يورو.
وكان هوكينغ تالق في حلقة من حلقات "ذو سيمسون"، ويبدو أن قيمة ما عرض لنيل النص السينمائي أو السكريبت للحلقة في ارتفاع في المزاد.
وكان هوكينغ الذي عرف بنظريات تخص الثقب السوداء، توفي في شهر آذار/مارس من هذا العام عن عمر ناهز 76 سنة. وسوف تعود عائدات المزاد إلى مؤسسة ستيفن هوكينغ، وجمعية مكافحة مرض التصلب الجانبي العصبي.
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