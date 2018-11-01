توجه الزائرون في مدينة مالمو السويدية إلى متحف فريد من نوعه يعرض عدداً من أكثر المأكولات إثارة للاشمئزاز.
شاهد: قضيب الثور ونبيذ الفئران بمتحف الأكلات المقززة في السويد
شاهد: قضيب الثور ونبيذ الفئران بمتحف الأكلات المقززة في السويد
وتضم لائحة المتحف 80 صنفاً من غرائب الأكلات كعصير مقلة عين الخروف وسمك القرش المخمّر وخصيات الثور والجبن الملوث.
ويمكن للزائرين تذوق الأطعمة وشم روائح أطعمة معينة بالمتحف.
وإثر تذوقها سمك القرش المخمّر لمدة تزيد عن أربعة أشهر، قالت إحدى الزائرات للمتحف إن التجربة كانت أشبه "بمضغ مرتبة فراش غُمرت بالبول".
وقال صامويل ويست، الشريك المؤسس للمتحف، إن معظم تلك الأكلات هي وصفات اعتمد عليها الناس في مناطق متفرقة من العالم لأجل البقاء على قيد الحياة في أوقات ندرت فيها الأطعمة المألوفة والمستساغة.
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