لأول مرة زيارة متحف مونتريال أصبحت ضمن وصفات الأطباء

ربما ولأول مرة في العالم، وفي سابقة من نوعها، سيسمح للأطباء في كندا بوصف رحلات إلى المعارض الفنية لمرضاهم.

فقد أبرم متحف مونتريال للفنون الجميلة (MMFA) شراكة مع منظمة الأطباء الفرانكوفونية في كندا، لتزويد المرضى ومقدمي الرعاية لهم بإذن الدخول المجاني إلى المتحف، ضمن برنامج تجريبي يستمر لمدة عام يبدأ في بداية الشهر القادم.

وقالت ناتالي بونديل، مدير عام المتحف إنها تتوخى المخطط منذ عام 2016. وأن الهدف هو تمهيد الطريق لمقاربة جديدة للطب، طالبة من المتشككين أن يضعوا في اعتبارهم المواقف السابقة تجاه الرعاية الصحية غير الطبية.

وأضافت تقول في بيان أصدره المتحف: "إنني مقتنعة بأنه في القرن الحادي والعشرين، ستكون الثقافة هي النشاط البدني في الصحة في القرن العشرين". "سوف تستفيد التجارب الثقافية من الصحة والعافية، تماماً مثل المشاركة في الرياضة التي تساهم في اللياقة البدنية. ومن المفيد للمشككين أن يتذكروا أنه قبل مائة عام فقط، كان يعتقد أن الرياضة تشوه الجسم وتهدد خصوبة المرأة. وكما يصف الأطباء الآن ممارسة الرياضة، سيكون بإمكانهم لاحقاً وصف زيارة إلى MMFA ".

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يأتي هذا البرنامج في أعقاب مخطط مماثل في العام الماضي، يوصي بجلسات العلاج الجماعي في المتحف للمرضى وفقاً لاستبيان وتوافر. بالشراكة مع الدكتورة أسماء بوطالب، وتم تصميم البرنامج لصحة الزوار.

الأزياء الراقية وصفة أخرى للمرضى

ووفقاً لـThe Montreal Gazette، ستسمح الخدمة الجديدة للأطباء بتعيين ما يصل إلى 50 وصفة متحفية. مع كل واحدة تسمح بالدخول لما يصل إلى شخصين بالغين وطفلين بعمر 17 سنة أو أقل. في العام المقبل، ستستمر 130 معروضة من إنتاج تييري موغلر في المتحف في المعرض الأول المخصص لمصمم الأزياء الفرنسي، إلى جانب مجموعة كاملة من مصمم الأزياء الراقية، مما يعني أن الأزياء ستصبح متاحة قريباً وصفة طبية للمساعدة في صحة الكنديين.

متحف مونتريال

متحف مونتريال للفنون الجميلة، هو متحف فني يقع في مونتريال، كيبيك. وهو أكبر متاحف المدينة، وأحد أكبر متاحف الفنون في البلاد. يقع المتحف في منطقة ميل المربع الذهبي امتداد شارع شيربروك. ويضم المتحف خمسة أجنحة، ويقع على مساحة 53,095 متر مربع، منها 13,000 متر مربع مساحات للعرض.