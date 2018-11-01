مدعون إيطاليون يسقطون دعوى ضد وزير الداخلية بشأن مهاجرين

أسقط المدعون الإيطاليون التهم الموجهة ضد وزير الداخلية ماتيو سالفيني بعد رفضه السماح بنزول 150 مهاجراً غير شرعياً من سفينة رست في صقلية.
وفي مقطع فيديو نشر على فيسبوك، قرأ زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة رسالة من المدعين في مدينة كاتانيا الصقلية يبلغونه فيها بأنهم طلبوا رسميا من القاضي أن يسقط الدعوى. ولم يذكر سببا لقرارهم.
ووضع سالفيني رهن التحقيق بسبب مزاعم عن إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص رغما عن إرادتهم بعد رفض منح السفينة ديتشيوتي إذنا بإنزال المهاجرين، ومعظمهم من إريتريا، الذين جرى إنقاذهم من البحر في أغسطس آب.
إقرأ أيضاً:
حكمٌ بسجن نجم يوفنتوس السابق ياكوينتا لعلاقته بالمافيا
إيطاليا: حزب يميني يمنع شراء مبنى كنيسة حتى لا تتحول إلى مسجد
بالفيديو: الشرطة الإيطالية تخلي مخيما للمهاجرين
وقال سالفيني إنه سيرفض السماح للمهاجرين بالنزول حتى توافق دول أخرى في الاتحاد الاوروبي على استقبالهم. وانتهت الأزمة التي استمرت عشرة أيام عندما وافقت أيرلندا وألبانيا والكنيسة الكاثوليكية على تولي أمر بعض المهاجرين.
ووصل نحو 650 ألف شخص، معظمهم من أفريقيا، الشواطئ الإيطالية منذ 2014 ويستضيف البلد نحو 160 ألف طالب لجوء.
وقاد سالفيني حملة شعبية ضد الهجرة منذ تولت الحكومة الائتلافية في إيطاليا السلطة في يونيو حزيران.