كيف سيؤثر رفض السبسي للتعديل الوزاري الذي أفرح يهود تونس على إقراره؟

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يبدو أن محاولات رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد عبر الإعلان عن تعديل وزاري لم تأت بالنتائج المرجوة، فبدأ الهجوم على هذه المحاولات التي لا ترقى لمطالب حركة نداء تونس التي تطالبه بالاستقالة بسبب فشله بإحياء الاقتصاد كما تقول، وتطالب بحكومة جديدة تحمل على عاتقها بشكل أساسي التهيئة لانتخابات 2019، بالإضافة إلى مطالب مماثلة من قبل الاتحاد التونسي للشغل. وربما أكثر علامات عدم الرضا جلاء هو ما أعلنه الرئيس الباجي قايد السبسي عن معارضته لهذا التشكيل الحكومي الذي يشمل عشر حقائب وزارية ليس من بينها وزارات سيادية، ومن بين الوزارات التي شملها التعديل العدل والفلاحة والصحة والنقل والوظيفة العمومية والسياحة.

وفي ظل الصراع المتنامي بين حزب نداء تونس والشاهد الذي تدعمه حركة النهضة لم يشمل هذا التعديل أي اسم جديد من النداء، في حين شمل تعيين أصغر وزيرة في الحكومة وهي قيادية في حزب النهضة، من مواليد 1987.