نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز ميغ-29 سقطت أثناء طلعة تدريبية في مصر يوم السبت.
تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 ونجاة طيارها المصري
تحطم مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 ونجاة طيارها المصري
وقالت صحيفة كوميرسانت إن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018، وأضافت أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.
وقالت الشركة الروسية: "نحن على إطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ-29 التي يملكها الجيش المصري، وخبراؤنا الفنيون
سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق".
ولم تقدم الشركة، التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة، أي أسباب محتملة للتحطم ولم يتسن
الوصول إليها بعد للتعليق.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران، فإن روسيا ستزود مصر بست وأربعين مقاتلة من طراز ميج-29، بموجب اتفاق موقع في 2015.
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