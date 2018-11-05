المفوضية الأوروبية: "لم نتوصل بعد" إلى اتفاق بشأن "بريكست"

لا يزال الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجريان مفاوضات في أمور تقنية لإبرام اتفاق حول "بريكست"، حسبما قال متحدث باسم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، الاثنين.
وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتيس تشيناس، للصحفيين: "لم نصل إلى هناك بعد".
وأشارت مصادر في بروكسل إلى إحراز تقدم في الموافقة على الترتيبات الجمركية من أجل إصلاح الحدود الإيرلندية الطارئة، لكن لا تزال هناك خلافات بين لندن والكتلة حول لافترة الزمنية لهذا الحل.
في أقرب وقت ممكن
بالمقابل، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء تيريزا ماي، الاثنين، إن بريطانيا تعمل على ضمان التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن اتخاذ قرار بشأن عقد قمة بريكست خاصة في وقت لاحق من هذا الشهر يعود إلى الاتحاد.
وفي وقت سابق، أفاد محرر السياسة في "آي تي في" أن الحكومة البريطانية قررت أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع، فإن الخيار الافتراضي لخروج بريطانيا من الصفقة هو أمر محتمل.
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وردا على سؤال حول تقارير مفادها أن هذا الأسبوع كان حاسما في مفاوضات "بريكست"، قال المتحدث باسم ماي: "إننا نعمل على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".