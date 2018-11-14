هل تتمكن ماي من إقناع وزراء حكومتها "المشككين" بمشروع اتفاق "بريكست"؟

وتشير حكومة الأقلية التي تترأسها ماي إلى أنها أضعف زعيم بريطاني خلال الجيل الحالي، على رغم ذلك، يتوجب عليها التوصل إلى اتفاق "بريكست"، بعد شهور من المفاوضات مع التكتل الأوروبي.

وموافقة الحكومة البريطانية ضرورية لإفساح المجال أمام تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين لهدف المصادقة على الاتفاق، على أن يصادق عليه لاحقا البرلمانان البريطاني والأوروبي قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.

ولم يتم الكشف عن مضمون مشروع الاتفاق، لكن الرهان الأساسي في بنوده يعالج المسألة الايرلندية، التي كانت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات في الأسابيع الماضية.