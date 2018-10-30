7621 دولار غرامة بحق مساعد مدرب تشيلسي بسبب سلوك غير لائق أمام مانشستر يونايتد

فرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم غرامة قدرها ستة آلاف جنيه استرليني (7621 دولارا) يوم الثلاثاء على ماركو إياني مساعد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الممتاز بسبب طريقة احتفاله بهدف التعادل 2-2 في الدقيقة 96 أمام ضيفه مانشستر يونايتد.
واعترف اياني بالاتهام الذي وجهه إليه الاتحاد الانجليزي بارتكاب "سلوك غير لائق" بعد أن أثار احتفاله بالهدف أمام بدلاء يونايتد غضب جوزيه مورينيو مدرب الفريق المنافس في ستامفورد بريدج في وقت سابق هذا الشهر.
وأكد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أنه اعتذر لمورينيو عقب المباراة وهو ما قام به اياني أيضا في وقت لاحق.