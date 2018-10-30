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رياضة

7621 دولار غرامة بحق مساعد مدرب تشيلسي بسبب سلوك غير لائق أمام مانشستر يونايتد

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7621 دولار غرامة بحق مساعد مدرب تشيلسي بسبب سلوك غير لائق أمام مانشستر يونايتد

ماركو إياني مساعد مدرب تشيلسي خلال حصة تدريبية في انجلترا يوم 24-10-2018
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بول تشيلدز - رويترز
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فرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم غرامة قدرها ستة آلاف جنيه استرليني (7621 دولارا) يوم الثلاثاء على ماركو إياني مساعد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الممتاز بسبب طريقة احتفاله بهدف التعادل 2-2 في الدقيقة 96 أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

واعترف اياني بالاتهام الذي وجهه إليه الاتحاد الانجليزي بارتكاب "سلوك غير لائق" بعد أن أثار احتفاله بالهدف أمام بدلاء يونايتد غضب جوزيه مورينيو مدرب الفريق المنافس في ستامفورد بريدج في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أنه اعتذر لمورينيو عقب المباراة وهو ما قام به اياني أيضا في وقت لاحق.

وعقب الواقعة وجه الاتحاد الانجليزي إلى مورينيو "تذكيرا رسميا بمسؤولياته" رغم أن المدرب البرتغالي أفلت من الخضوع لعقوبة بعدما انفجر غضبا بسبب الواقعة.