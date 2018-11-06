أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية الثلاثاء أن الرئيس الباجي قايد السبسي رفض التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقالت سعيدة قراش بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية "ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على الطريقة التي انتهجها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التعديل الوزاري، لما اتسمت به من تسرع وسياسة أمر واقع".
الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وأضافت قراش بعد اعلان رئيس الحكومة عن التعديل الوزاري الإثنين أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التعديل الحكومي بقولها "تم اعلام رئيس الجمهورية بقائمة الحكومة الجديدة في آخر اليوم، يبدو أنها تغيرت فيما بعد" في إشارة إلى ان الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوف الشاهد كان قد إلتقايا الإثنين بقصر قرطاج، ولم يتم التطرق إلى قائمة التغيير الحكومي.
ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل بقدر ما يبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين، حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل فيما يحظى تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- مصر تؤجل حتى إشعار آخر زيارة وزير الخارجية البرازيلية بسبب القدس
- فيسبوك ومن قبله تويتر يحذف حسابات تتدخل بالانتخابات الأمريكية
- استطلاع: 54 في المائة من البريطانيين يعارضون البركسيت في حال إجراء استفتاء ثان
هذا وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين عن تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة، وضمت قائمة التعديلات التي قدمها الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي الذي على رأس وزارة اللسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
كما تم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية.
وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب إن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للازمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.