استطلاع: 54 في المائة من البريطانيين يعارضون البركسيت في حال إجراء استفتاء ثان

أظهر استطلاع للرأي يُعد الأكبر من نوعه في المملكة المتحدة الإثنين أن البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة سيدعمون إجراء الخروج في حال اجراء استفتاء ثان حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وتوصل الإستطلاع الذي أجراه معهد سورفايشن في الفترة ما بين 20 أكتوبر/ تشرين الأول و2 نوفمبر/ تشرين الثاتي بتفويض من القناة الرابعة البريطانية المستقلة وشمل 20 ألف شخص أن أكثر من 4 من بين كل 10 بريطانيين سيدعمون إجراء استفتاء آخر بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي.

الاستطلاع أظهر كذلك أن حوالي 105 سلطة محلية صوتت لصالح البريكسيت في العام 2016 ستصوت لصالح البقاء في حال تنظيم استفتاء جديد. ومن بين هذه السلطات يقول الاستطلاع نوتنغهام التي صوتت بنسبة 40.1 في المائة فقط لصالح البريكسيت من مجموع 50.8 في المائة من المشاركين. كذلك في مدينة لوتن حيث سينخفض ​​التصويت لصالح الخروج من 56.5 في المائة في العام 2016 إلى 43.8 في المائة في استفتاء آخر.