ذكرت تقارير اعلامية بريطانية ان طائرة هليكوبتر تابعة لفيكاي سريفادهانابرابا مالك نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحطمت في مرأب للسيارات مساء يوم السبت مع بث صور عبر تويتر تظهر كرة من النار.
تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لمالك نادي ليستر سيتي خارج استاد كينج باور
تقرأ الآن:
تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لمالك نادي ليستر سيتي خارج استاد كينج باور
ولم يعرف ما إذا كان فيكاي موجودا داخل الطائرة الهليكوبتر ام لا.
وكتبت شرطة ليستر عبر تويتر انها تتعامل مع الحادث الذي وقع قرب استاد كينج باور وان خدمات الطوارئ وصلت ايضا لمسرح الحادث.
واشترى فيكاي النادي عام 2010 ونال الفريق المغمور وقتها لقب الدوري الممتاز عام 2016.
للمزيد على يورونيوز:
تدمير مقاتلة أف 16 بلجيكية خطأ في قاعدة عسكرية جنوب البلاد
سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء طلعة تدريبية ومقتل طاقمها