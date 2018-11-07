بعد ثمانين عاماً على "ليلة الكريستال"... أسباب تزايد معاداة السامية في فرنسا قد لا تعرفونها...

قبل ثمانين عاماً وقعت ما يسمى بـ"ليلة الكريستال"، خلالها بدأ الجنود النازيون بملاحقة المواطنين اليهود في كل من المانيا والنماس وقتلهم وتدمير مؤسساتهم ومتاجرهم. فجاءت تلك الليلة كانطلاقة لعمليات الإبادة الجماعية التي نظمها ونفذها النظام النازي. واليوم، في هذه المناسبة تبث "يورونيوز" سلسلة تقارير للإضاءة على جذور هذه الكراهية الاخذة في الانتشار في جميع انحاء أوروبا. تعرفوا على هذه الحلقة التي تتحدث عن معاداة السامية في فرنسا وأسبابها.

يعيش في فرنسا أكبرُ عدد من يهود أوروبا. إنهم خمسُمئة وخمسون ألف يهودي فرنسي تقريباً. خلال العقود الماضية، أخذ الشعور بالخوف ينتاب الكثيرُ منهم في بلدهم.