الدولار يتعافى تدريجياً بعد نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي

صعد الدولار يوم الخميس مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الذي بلغه يوم الأربعاء حيث تنفست السوق الصعداء بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي حيث حول المستثمرون انتباههم إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قد يلمح إلى رفعها مجددا في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.125.