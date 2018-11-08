صورة.. هكذا بدا ترامب وهو يحضر حفلا مغلقا لتنصيب كافانو على رأس المحكمة العليا

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا رسميا مغلقا لتنصيب بريت كافانو على رأس المحكمة العليا، بعد ان كان كافانو أدى اليمين الشهر الماضي لتولي عمله الجديد مدى الحياة. ولم يقم ترامب خلال الحفل بأي تصريح علني. وكان من بين الحضور إلى جانب ميلانيا زوجة ترامب، عدد من كبار الزعماء الجمهوريين في الكونغرس، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكون والسيناتور ليندسي غراهام. وجاء الحفل بعد يوم من إقالة ترامب لوزير العدل جيف سيشن، الذي عين مكانه ماثيو ويتيكر الذي حضر حفل تنصيب كافانو أيضا.

وكان أثير جدل كبير بشأن ترشيح ترامب لبريت كافانو المحافظ لعضوية المحكمة العليا، إذ اتهم كافانو بالتورط في فضائح جنسية في ثمانينات القرن الماضي، وهو ما نفاه كافانو. وقد أدخلت عمليّة تثبيت كافانو البلاد في انقسام سياسي حاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقد بقي الرئيس الأمريكي يدافع عن مرشحه حتى آخر لحظة حتى أنه اعتذر له باسم الشعب الأمريكي أثناء مراسم تنصيبه الشهر الماضي وقال ترمب: "باسم أمتنا، أريد أن أعتذر لبريت وعائلة كافانو بأكملها عن الألم والمعاناة الرهيبين اللذين اضطرت لتحملهما. من يقوم بخدمة بلدنا يستحق تقييمًا نزيهًا وكريمًا، وليس حملة تدمير سياسي وشخصي قائمة على الكذب والخداع. وما حدث لعائلة كافانا ينتهك كل مبادئ النزاهة والاحترام. في بلدنا يجب أن يكون أي شخص، رجلا كان أم امرأة، بريئا ما لم تثبت إدانته" بحسب تعبير الرئيس الأمريكي حينها.