قرر القضاء البريطاني الإفراج عن امرأة تواجه تهماً بالاختلاس بكفالة، بعد قضائها تسعة أيام رهن الاحتجاز بعد طلب من سلطات بلدها الأم أذربيجان بترحيلها.
بريطانيا تفرج بكفالة مشروطة عن امرأة أنفقت الملايين في متاجر هارودز
بريطانيا تفرج بكفالة مشروطة عن امرأة أنفقت الملايين في متاجر هارودز
وتواجه زاميرا هاجييفا تهماً تندرج تحت بنود قانون الثراء غير المبرر في بريطانيا، والذي يحتم عليها الإفصاح عن مصدر ثروتها وطريقة جمعها.
وتواجه هاجييفا تهمتي اختلاس في أذربيجان وعلى أساسها قامت الشرطة البريطانية باعتقالها، وهي زوجة مصرفي سابق حكم عليه بالسجن 15 عاماً في 2016 بتهم احتيال على بنك أذربيجان الوطني واختلاس نحو ثلاثة مليارات دولار.
وأفرج عن المتهمة بكفالة بعد ما أكد محاميها أنه لا توجد أرضية لمنع هذه الخطوة، وأن موكلته واثقة من أنها ستنتصر على طلب التسليم التعسفي ذي الدوافع السياسية في مهلة زمنية مناسبة حسب تعبيره.
هاجييفا التي كانت قد أنفقت ما قيمته 16 مليون جنيه استرليني عبر عقد من الزمان في متاجر هارودز الراقية الشهيرة، وتمتلك عقارين الأول هو منزل في منطقة نايتسبريدغ الراقية وسط لندن وتبلغ قيمته أكثر من 11 مليون جنيه استرليني والثاني هو ملعب غولف في بيركشاير تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني، نفت كل التهم الموجهة إليها بموجب القانون الجديد.
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وتعتبر هاجييفا أول شخص يحاكم بموجب قانون الثراء غير المبرر في بريطانيا، ومؤخراً فقط -الشهر الماضي- تم رفع السرية والكشف عن هويتها. كما تواجه إمكانية فقدان العقارين في حال لم تستطع تقديم أدلة على شرعية مصادر دخلها.
السلطات أيضاً صادرت مجوهرات بقيمة 400 ألف جنيه استرليني من دار كريستيز للمزادات على خلفية القضية.
ورغم الإفراج عن هاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً بكفالة، إلا أنها ستخضع لمنع تجول يمتد من التاسعة مساءاً حتى السادسة صباحاً، ووضع علامات إلكترونية تتيح تتبعها، بالإضافة إلى التسجيل كل صباح لدى الشرطة وعم إمكانية السفر خارج لندن.