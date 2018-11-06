إلهان عمر: هل تصبح أول امرأة مسلمة في الكونغرس الأمريكي؟

توشك لاجئة أمريكية مسلمة من أصل صومالي على الفوز بمقعد في الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي قد يجعلها أولى النساء المسلمات في مجلس النواب الأمريكي، لتواجه بذلك رئيسا حاول منع أشخاص مثلها من المجيء إلى الولايات المتحدة.

المشرّعة الديمقراطية إلهان عمر التي هربت من الحرب الأهلية في الصومال، وأمضت أعواما أربعة من طفولتها في مخيم للاجئين في كينيا، تحظى بتأييد كبير للفوز في مقرها في مينيابوليس ضد منافستها الجمهورية جينيفر زيلينسكي في انتخابات الكونغرس النصفية التي بدأت اليوم الثلاثاء.

المرشحة التي تبلغ من العمر 36 عاماً تقول إنها تطمع بالفوز أملا بالنضال إلى جانب الناس الذين يكافحون للحصول على ضروريات الحياة اليومية، وهو الشيء الذي صدمها حين وصلت إلى الولايات المتحدة كلاجئة بسن الثانية عشرة، تقول إلهان "لم أكن أتوقع أن أجيء للولايات المتحدة وأذهب إلى المدرسة مع أطفال قلقين على الطعام بقدر ما كان عليه قلقي في مخيم اللاجئين".