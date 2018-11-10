نصرالله: "لو لم تنتصر سوريا لكان نتنياهو في دمشق"

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خلال خطاب تلفزيوني أنّ حزبه سيرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان. وقال نصر الله إنّ أي اعتداء على لبنان وأي غارة جوية على لبنان وأي قصف على لبنان سنرد عليه حتما، ولن يكون مقبولا أن تستبيح إسرائيل لبنان كما كانت تفعل في العقود الماضية.
وقال نصر الله: "إننا متمسكون بقوة لبنان وبالمعادلة الذهبية وبسلاح المقاومة وكل صواريخها، والتهديدات والضغوط والعقوبات لا تنفع معنا وسندافع عن بلدنا". وشدّد نصر الله على أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد انتزاع القوة التي يمتلكها حزب الله في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى امتلاك المزيد من القوة.
للمزيد:
نصر الله: نحن أمام "انتصار كبير جدا" في جنوب سوريا
جنرال إسرائيلي: قتل نصرالله "سيؤدي إلى انتصار حاسم في حرب لبنان القادمة"
وفي مسألة التطبيع مع إسرائيل قال نصر الله: "ندين أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل أياً كان مصدره وشكله، وندعو جميع شعوبنا إلى رفضه وإدانة كل أشكاله ويجب خوض هذه المعركة لمواجهته"، وتوجّه إلى الشعب الفلسطيني وقال: "لا تحزنوا لخطوات التطبيع لان ما كان يجري في الخفاء يجري الان علناً، فوجود المنافقين والمخادعين وبائعي الوهم هو الذي يؤجل الانتصار والحسم ونمو الوعي الحقيقي. التطبيع الحالي يضع حداً للنفاق العربي ويسقط أقنعة المخادعين والمنافقين".
وقال نصر الله إنّ أهل غزة يشكلون بمسيرات عودتهم وتضحياتهم الأمل برفضهم الاستسلام والخضوع وكذلك في الضفة. كما وجه نصر الله تحية لسكان الجولان السوري المحتل لمقاطعتهم انتخابات المجالس المحلية وتمسكهم بانتمائهم.. كما أشار إلى دور سوريا شعباً وقيادة وحكومة، معتبراً أنه لولا صمود سوريا لشهد العالم زيارة نتنياهو وغيره لدمشق.