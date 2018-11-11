الجيدو: الكوسوفو تحتل صدارة الترتيب في جائزة طشقند لدى السيدات وأذربيجان لدى الرجال

فئة أكثر من 100 كيلوغرام في اليوم الأخير من جائزة طشقند الكبرى للجيدو ميزها لمعان بريق الروسي سوسلان بوستانوفن حيث كان أفضل منافس لدى الرجال.
الروسي ظهر بلياقة بدنية وتكتيكية كبيرة خلال المنازلات التصفوية، ما جعلته يفوز فيها بحركة أيبون في كل مرة. في حين لم تكم مهمته سهلة في النهائي امام صاحب الأرض الأوزبكستاني بيكميرود أولتيبوييف رغم تسجيله لوزاري منذ البداية، لكن بوستانوف عدل النتيجة مباشرة ونجح في تسجيل وزاري ثانية جعلته يفوز بالميدالية الأكثر لمعانا.
بوستانوف معبرا عن فرحته قال: "نعم بالطبع هذه أول ميدالية ذهبية بالنسبة لي في سباق الجائزة الكبرى في أكثر من 100 كيلوغرام. لا أستطيع التعبير عن شعوري في الوقت الحالي، لكن بالطبع أنا سعيد للغاية. هذه أول ميدالية ذهبية لي، إنه شعور خاص بالنسبة لي".
المواجهة النهائية التي نشطتها كل من الكوسوفية لوريانا كوكا والنمساوية بيرناديت غراف في وزن أقل من 78 كيلوغراما لم تكن سهلة بالنسبة للطرفين، لكن كلمة الحسم كانت للكوسوفية حيث تمكنت من إضافة الميدالية الذهبية الثانية لرصيدها في مسابقات الجائزة الكبرى.
كوكا قالت عن المنازلة والفوز:" السنة الماضية كنت أنازل في فئة الشباب في وزن 70 كيلوغراماً، وحاليا انا أنافس ضمن فئة الكبريات في وزن أقل من 78 كلغ، هذه أول سنة لي، لذلك كل شيء جديد بالنسبة لي. أنا سعيدة لأن الأمور تسير على ما يرام".
صدارة الترتيب في طشقند لدى السيدات احتلتها الكوسوفو برصيد 3 ميداليات ذهبية، حازت عليها كل من البطلة الأولمبية كيلميندي وكراسنيكي وكوكا.
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فيما اعتلت هتافات الجماهير خلال جميع المنازلات التي خاضها الأذربيجاني إلمار غاسيموف في وزن أقل من 100 كيلوغرام. غاسيموف بعدما تألق في جميع مواجهاته التصفوية تحدى في النهائي الفرنسي أليكسندر إيدير وفاز عليه بوزاري.
الأذرية إيرينا كيندزيرتسكا ضمنت ذهبية أخرى لبلدها في فئة أكثر من 78 كيلوغراما عقب هزيمتها للألمانية ويس عن طريق تقنية أو- سوتو- غاري.
من جانبه الفريق الأذري تمكن من اعتلاء جدول الترتيب العام برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، عقب إحراز مامادالي ميهديييف لذهبية في وزن أقل من 90 كيلوغراما.
حركة كو- سوتو – غيك كانت أكثر من كافية لإعلان مامادالي فائزا في الدور نصف النهائي على الروسي فوروبيف، فيما أعلن بطلا في النهائي بعد انسحاب المجري توث كريستين بداعي الإصابة.
فيما كانت أجمل حركة في منافسات هذا اليوم من المنازلة التي جمعت بين كل من الألماني كارل ريشارد فري والسويدي دفاربي من أجل الحصول على البرونز في وزن أقل من 100 كيلوغرام.