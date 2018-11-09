الجيدو: الكوسوفية كيلمندي والسلوفيني غونبوك ينتزعان الذهب في أول أيام جائزة طشقند الكبرى

الكوسوفية بعدما أطاحت بصعوبة كبيرة بالإسبانية أنا بيريز بوكس في الدور نصف النهائي، واصلت مسيرة الفوز خلال المنازلة النهائية التي جمعتها بالسويسرية أيفلين تشوب عن طريق آيبون. ويعتبر هذا التتويج هو الأول لها في إحدى الجوائز لحساب البطولة العالمية منذ شهر فبراير 2017.

ماجليندا كيلميندي قالت معبرة عن فرحتها: "الجيدو ليس ما أفعله، الجودو هو ما أعيشه منذ 14 شهرًا، تعرضي للإصابة جعلني أشعر بأنني فقدت طعم العيش، ورغم محاولتي القيام بأشياء مختلفة إلا أنني لم أكن سعيدة، بصدق هذه الميدالية التي حصلت عليها تعني الكثير بالنسبة لي، اليوم انتابني الشعور نفسه عند حصولي على ميدالية أولمبياد ريو دي جانيرو، لهذا السبب أنا اعشق رياضة الجيدو".