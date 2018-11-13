بعد مقتل مدني إسرائيلي وإطلاق 370 صاروخ فلسطيني.. كيف قضى سكان عسقلان ليلتهم؟

أطلق فلسطينيون في غزة يوم الاثنين أكبر وابل من الصواريخ على إسرائيل منذ حرب غزة عام 2014 ردا على توغل فاشل عبر الحدود نفذته قوات إسرائيلية خاصة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل اسرائيلي وإصابة عدة منازل في بلدة عسقلان.
ودوت صفارات الإنذار في بلدات جنوب إسرائيل وميناء عسقلان مما دفع السكان للإسراع إلى المخابئ احتماء من القذائف.
الجيش الإسرائيلي قال إن حركة حماس المهيمنة في غزة وفصائل مسلحة أخرى أطلقت أكثر من 370 صاروخ وقذيفة مورتر عبر الحدود بعد تنفيذ هجوم مفاجئ بصاروخ موجه على حافلة أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي. وقال أيضا على حسابه الرسمي على موقع تويتر إن نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية استطاع اعتراض 100 صاروخ.
وردت إسرائيل بضربات جوية على مبان في غزة منها مقر مخابرات تابع لحماس واستوديوهات تلفزيون الأقصى الذي تلقى موظفوه تحذيرات مسبقة بإخلائه.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي العميد جنرال رونين مانيليس إن حماس "تقود غزة إلى الدمار" وإن إسرائيل "ستكثف (هجماتها) إلى الدرجة المطلوبة".
من جهتها حثت مصر إسرائيل على وقف التصعيد. بينما نددت الولايات المتحدة التي تعثرت وساطتها للسلام منذ 2014 بحماس.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على تويتر "التصعيد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالغ الخطورة ومتهور... الصواريخ يجب أن تتوقف وينبغي للجميع إظهار ضبط النفس".
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