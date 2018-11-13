سلسلة مقاه اسكتلندية تبني قرية للمشردين شمال إدنبره

قررت سلسلة مقاه اسكتلندية عرفت بأعمالها الخيرية، كتوظيف المشردين وتأمين الطعام للأشخاص الذين ينامون في العراء، أن تبني قرية تضم 11 منزلاً.

هذه المبادرة ستمنح 20 شخصًا مشرّدا فرصة الإقامة في القرية الجديدة شمال العاصمة الاسكتلندية إدنبره التي تبنيها "سوشال بايت" أو "اللقمة الاجتماعية"، وهي سلسلة مقاه أسست في 2012.

ويقرض مجلس مدينة إدنبره، مدة أربع سنوات، الأرض التي ستبنى عليها القرية، وفي حال عدم تجديد الهبة، يمكن نقل المنازل مسبقة الصنع والتي يبلغ عمرها الافتراضي 100 عام.

وفقاً لأرقام الحكومة فإن هناك 11 ألف أسرة بدون مأوى في اسكتلندا، وقد ارتفع العدد بشكل مطرد منذ عام 2015.

وكانت الحكومة الاسكتلندية قد تعهدت العام الماضي بتقديم 67 مليون دولار لتمويل خطط مكافحة التشرد خلال السنوات الخمس المقبلة، كما لدى الحكومة استراتيجية لمدة 10 سنوات لدعم المشاريع الاجتماعية، بما في ذلك توفير التمويل وتوسيع نطاق التعليم حول القطاع في المدارس.

في حين تقول مؤسسة "شيلتر" الخيرية إن هناك نحو 307 آلاف شخص بلا مأوى في بريطانيا.

افتتحت "سوشال بايت" أول منفذ لها في عام 2012، ولديها الآن خمسة متاجر ومطعم في اسكتلندا.

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واحد من كل أربعة موظفين في السلسلة هو بلا مأوى، وتتيح للعملاء دفع ثمن وجبات تقدم للمشردين لاحقاً.

وقد قامت المؤسسة بتوزيع ما يقرب من 100 ألف قطعة طعام في العام الماضي وتتواصل مع أكثر من 300 مشرد في الأسبوع.

وتعتبر هذه السلسلة واحدة من عدد متزايد من المؤسسات الاجتماعية في اسكتلندا، وهي شركات تهدف لمساعدة المجتمع أثناء كسب المال.

وارتفع عدد المؤسسات الاجتماعية في البلاد إلى 5600 العام الماضي من 5199 مؤسسة عام 2015.