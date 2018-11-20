شاهد كيف فاز مشردو ومشردات المكسيك بكأس العالم

كان هناك فرحة مزدوجة لاستضافة المكسيك يوم الأحد (18 نوفمبر) بعد أن رفعت لاعبات الرجال والنساء كأس العالم للمشردين في النهائيات. بعد ختامين شهدا مهرجانين للأهداف.
أسفرت النسخة السادسة عشرة من كأس العالم للمشردين، عن فوز البلد المضيف مدعوماً بفوز مواز حققته السيدات.
الفرحة المزدوجة التي شهدتها المكسيك يوم الأحد 18 تشرين الثاني (نوفمبر) جاءت بعد فوز فريق الرجال على نظيره التشيلي وتفوق سيدات المكسيك على نظيراتهن الكولومبيات وحملهن للقب الأول.
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وبعد التقدم الكولومبيين مرتين عاد التعادل 3-3 قبل أن يواصل المكسيكيون مسلسل الأهداف بخماسية. وتنتهي المباراة الختامية بخمسة أهداف لثلاثة.
وفي بطولة السيدات تكرر السيناريو ورغم تقدم التشيليات بهدف واحد، انتهى اللقاء بستة أهداف لثلاثة صالح المضيفات.