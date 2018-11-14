حي يرزق لكنه ميت رسميا. حين مرت ثلاثة أشهر دون أن يحصل على راتب تقاعده، توجه أحد المواطنين الروس إلى السلطات المحلية في مدينة أولان-أودى للسؤال عن السبب فاكتشف أنه متوفي بعين تلك السلطات.
متقاعد روسي قيدته السلطات في سجل الوفيات ولم يعد للحياة إلا بعد 3 قضايا في المحاكم!
متقاعد روسي قيدته السلطات في سجل الوفيات ولم يعد للحياة إلا بعد 3 قضايا في المحاكم!
بدأت القصة الغريبة حين وجدت الشرطة الروسية جثة لرجل مجهول، تتبعت معارفه ووصلت إلى عشيقته التي أكدت أن اسمه فلاديمير أدفييف.
وبالبحث في سجلات المواطنين، وجدت السلطات الاسم لمتقاعد يبلغ من العمر 67 عاماً فقامت بإصدار شهادة وفاة رسمية بحقه.
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إلا أن المتقاعد صاحب نفس الاسم لا يزال حياً ولكنه لا يرزق بسبب هذا الخلط، فاضطر للتوجه إلى محكمة محلية لإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.
الأغرب في الأمر أن المحكمة رفضت طلبه مرتين مؤكدة أنه توفى كما تنص شهادة الوفاة التي أصدرتها الشرطة وبالتالي لا يحق له الحصول على معاشه الشهري.
ولم يحسم الأمر إلا بعد تدخل النيابة التي ألغت شهادة الوفاة ليعود أدفييف إلى الحياة بشكل رسمي.