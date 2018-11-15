قد تبدو الصورة للوهلة الأولى وكأنها معدلة ببرنامج فوتوشوب ولكنها حقيقية بطريقة مثيرة للريبة.
"سينيورا ترامب": مزارعة البطاطا الإسبانية تثير موجة افتراضية ثانية
"سينيورا ترامب": مزارعة البطاطا الإسبانية تثير موجة افتراضية ثانية
شبيهة الرئيس الأمريكي هي سيدة إسبانية اسمها دولوريس ليس أنتيلو وتعمل كمزارعة بطاطا، اكتشفها أحد الصحافيين في شهر أبريل - نيسان الماضي، وتسببت بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعيد نشرها آلاف المرات.
حتى أن السيدة أعطيت اسم سينورا ترامب، ومنه جاء الهاشتاغ الذي أوصل مزارعة البطاطا إلى الشهرة العالمية "سينيورا ترامب".
أحد المغردين "الخلاقين" غرد قائلاً "عاجل: العثور على شقيقة (ترامب) التوأم الضائعة منذ زمن بعيد"!
الصورة التي قالت عنها صاحبتها أنها سعيدة لأنها جعلتها شهيرة عادت لتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشكل كثيف، ويبدو أن "الاشتباك" الأخير بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له يد في الموضوع كذلك.
وقام متطوعون باستخدام برامج تعديل الصور لوضع السيدة مكان ترامب في بعض اللحظات التي جمعت عائلتي الرئيس الفرنسي والأمريكي.
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