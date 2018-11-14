تراجع ملحوظ لعدد الطلاب الأجانب الوافدين للدراسة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات والكليات الأمريكية للعام الثاني على التوالي، وذلك في ظل جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد القيود على الأجانب الراغبين في الدراسة داخل الولايات المتحدة.

فقد تراجعت معدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الأمريكية خلال السنة الجامعية 2017/2018 بنسبة 6.6% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بحسب استطلاع سنوي أجراه المعهد الدولي للتربية، وذلك بعد انخفاض عدد الطلاب الأجانب الجدد خلال السنة الجامعية 2016/2017.

وهناك عديد العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض، ويقول مديرو كليات ومحللون للهجرة إن تغيير إدارة ترامب لسياسة التأشيرة والهجرة، هي التي جنبت الطلاب الأجانب الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الأمريكية.