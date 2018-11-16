عادت الحياة الطبيعية إلى مخيم اللاجئين لأقلية الروهينغا المسلمة في بنغلادش الجمعة بعد يوم من تأجيل المسؤولين الحكوميين لخطط البدء في عودتهم إلى ميانمار بعد رفضهم الطوعي للعودة. وكانت نقاط التفتيش عند مدخل مخيم "يو إن شيبرانغ"، أحد مخيمات اللاجئين الواقعة بالقرب من مدينة كوكس بازار قد تركت دون حراسة مؤقتًا صباح الجمعة، وهذا ما يدل على تخفيف حدة التوتر.
مسلمو الروهينغا يطالبون ميانمار بتقديم ضمانات لحمايتهم قبل بدء خطة العودة
مسلمو الروهينغا يطالبون ميانمار بتقديم ضمانات لحمايتهم قبل بدء خطة العودة
وتجمع حوالي 500 شخص في أحد مساجد المدينة لأداء صلاة الجمعة وقال أحد الأئمة إن الحكومة لا تستطيع إجبار الروهينغا على العودة من دون تقديم سلطات ميانمار ضمانات لحمايتهم وحفظ حقوقهم المدنية.
هذا وفرّ أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين "أراكان" الواقعة في غرب ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس/آب 2017 هرباً من أعمال القتل وتدمير قراهم من قبل العسكريين والبوذيين.
وكانت مفوضية اللاجئين في بنغلادش قد خططت لبدء عملية العودة الطوعية لمسلمي الروهينغا الخميس بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة مع حكومة ميانمار، لكن بعض الأشخاص في قائمة العودة إلى الوطن تركوا أكواخهم واختفوا في مخيمات أخرى لتجنب إعادتهم إلى ديارهم.
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