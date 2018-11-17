"يوم التمرّد" يغلق لندن ومطالبة بإدراك جدّي لأخطر أزمات العصر

أغلق آلاف المتظاهرين البريطانيين، اليوم، السبت، خمسة من أبرز جسور العاصمة لندن فيما أطلق عليه اسم "يوم التمرّد"، اعتراضاً على سياسات الحكومة البيئية وسلبيّتها في التعاطي مع أزمة التغيّر المناخي.

تمرّد الانقراض

وكانت مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" (التمرّد ضدّ الانقراض) قد دعت إلى التظاهر هذا السبت بعد أسبوع كامل من النشاطات في المجال نفسه، وأدى إغلاق الجسور إلى شلل في حركة المواصلات.