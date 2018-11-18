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اليونان

شاهد: اشتباكات بين الشرطة اليونانية وطلاب في ذكرى انتفاضة 1973

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شاهد: اشتباكات بين الشرطة اليونانية وطلاب في ذكرى انتفاضة 1973

شاهد: اشتباكات بين الشرطة اليونانية وطلاب في ذكرى انتفاضة 1973
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اشتبكت الشرطة اليونانية مع محتجين من الشبان في وسط أثينا يوم السبت بعدما شارك آلاف في مسيرة لإحياء الذكرى السنوية لسحق انتفاضة طلابية في العام 1973.

وشارك أكثر من عشرة آلاف متظاهر في مسيرة سلمية مرت بوسط أثينا وسط حراسة كثيفة من الشرطة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "مقاومة" ورددوا شعارات تتعلق بأزمة ديون اليونان المستمرة منذ ثمانية أعوام، والتي قادت إلى ثلاث حزم إنقاذ دولية مقابل إجراءات تقشف واسعة.

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وانتهت المسيرة عند سفارة الولايات المتحدة، التي يتهمها الكثير من اليونانيين بدعم الديكتاتورية العسكرية التي استمرت لسبع سنوات من العام 1967 إلى العام 1974.

وبعد انتهاء المسيرة، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة في حي إكزارشيا، حيث قتل العشرات في انتفاضة العام 1973.