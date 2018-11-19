بريكست: أسبوع حاسم على الجبهتين البريطانية والأوروبية

أسبوع حاسم ستشهده أروقة مبنى البرلمان الأوروبي في العاصمة بروكسل، هذا الأسبوع، بعد التوصل إلى مسودة اتفاق حول "بريكست"، الأسبوع الماضي.

مع تواصل الاضطراب السياسي في بريطانيا، على خلفية المسودة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات شاقة، قال وزيرالنمسا للشؤون الأوروبية إنه يأمل أن يتم إقرار الاتفاق.

45 عاما من الزواج

وقال الوزير غيرنو بومل: "أسبوع مؤلم في أوروبا قد بدأ، لدينا أوراق طلاق على الطاولة"، في إشارة إلى مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.