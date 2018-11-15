تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، الخميس، بأن تنقذ مسودة الاتفاق الذي أنجزته لندن وبروكسل لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الجميع.
تيريزا ماي: "سنغادر" الاتحاد الأوروبي في الـ 29 من آذار-مارس المقبل
تيريزا ماي: "سنغادر" الاتحاد الأوروبي في الـ 29 من آذار-مارس المقبل
وقالت ماي "هل سأناضل لتحقيق ذلك؟ نعم... سأقوم بعملي بالحصول على أفضل صفقة لبريطانيا وسأقوم بعملي بإبرام صفقة تصب في المصلحة الوطنية".
وأضافت "أعتقد من كل قلبي أن المسار الذي حددته هو المسار الصحيح لبلادنا وشعبنا".
واعترفت ماي بالصعوبة التي تواجهها في المرحلة الحالية وقالت إن القرار بالمضي قدما بناء على ما نملكه لم يكن قراراً سهلاً.
وأشارت ماي إلى أن بريطانيا ستتم انسحابها من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر آذار-مارس من العام المقبل (2019) وأنها لم تحدد بعد خليفة لوزير بريكست، دومينيك راب الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.
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وقالت ماي خلال مؤتمر صحفي تمّ عقده في دوننغ ستريت بعد يوم بريطاني وأوروبي حافل إنها تستبعد إجراء استفتاء ثانٍ حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ليست نادمة على الدعوة لاجراء انتخابات عامة مبكرة خلال العام الماضي.
وكان خمس وزراء من الحكومة البريطانية قد قدموا استقالتهم خلال النهار بسبب رفضهم مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وكان راب، وزير بريكست، قد قال إنه يرى في مسوّدة الاتفاق "استعماراً أوروبياً لبريطانيا".