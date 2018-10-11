اليوم العالمي للفتيات.. 15 مليون فتاة بين 15 و19 عاما أجبرت على ممارسة الجنس

قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية، الخميس، إن أكثر من 50 مليون زيجة أطفال يمكن منعها بحلول العام 2030، في حال أنهت جميع الفتيات دراستهن الثانوية.
ويقول القائمون على الحملة إن الأطفال المتزوجين من الشباب يميلون إلى ترك المدرسة، وفرصهم الاقتصادية المحدودة، وعرضة للإساءة ومشاكل الصحة العقلية، ومن المرجح أن يعيشوا في فقر أكثر من أولئك الذين يتزوجون في وقت لاحق.
وفيما يلي بعض الحقائق بمناسبة اليوم العالمي للفتيات:
- أجبرت حوالي 15 مليون فتاة، أعمارهن تتراوح ما بين 15 و19 عاما، على ممارسة الجنس.
- في بريطانيا، قالت ثلثا الفتيات اللاتي شملهن استطلاع للرأي، أجرته منظمة "بلان إنترناشيونال"، إنهن تعرضن لاهتمام جنسي غير مرغوب فيه أو اتصال ما في مكان عام.
- كل أسبوع، ثمة سبع آلاف فتاة، أعمارهن ما بين 15 و24، تصبن بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".
- أكثر من مليوني فتاة وامرأة خضعن لما يعرف باسم "ختان الإناث" حول العالم.
- ما يقارب ثلاث ملايين فتاة قد اختبرن النزوح أو اللجوء بسبب الحرب.
- الفتيات في مناطق النزاع أكثر عرضة بمرتين للخروج من المدارس مقارنة بالفتيات في البلدان حيث يسود السلام.
- حوالي 62 مليون فتاة في سن التعليم الابتدائي والإعدادي لسن في المدرسة.
ووفقا لهذه الحقائق، فإن ما يقرب من 10 ملايين فتاة سوف يتزوجن عام 2030 بمفردهن، وستكون أكثر من 2 مليون من تلك العرائس دون سن الخامسة عشرة.
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وفي كل عام، يتزوج 12 مليون فتاة قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة، وتصبح واحدة من كل خمس أمهات قبل سن الثامنة عشرة.