لأنهم مروا بنفس المحنة.. رسائل تعاطف من الشباب اليوناني تضامنا مع ضحايا حرائق كاليفورنيا

"قلوبنا معك كاليفورنيا"، هي رسالة التضامن التي أرسلها الشباب اليوناني من ماتي وفوتزاس إلى ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

الشباب من شرق أتيكا الذين عانوا من كابوس الحرائق التي اندلعت في 23 يوليو/ تموز المنصرم وأودت بحياة 99 شخصا، أعربوا عن تعاطفهم الكبير مع سكان كاليفورنيا الذين يعيشون نفس المحنة خلال الأيام القليلة الماضية. وأرسل الشباب مجموعة من الصور والرسومات بالإضافة إلى بعض القصائد التي تهتم بمعاناة سكان الولاية الأمريكية.

وعايش اليونانيون قبل أربعة أشهر مأساة حقيقة جراء النيران التي إندلعت في مدن مختلفة ولا تزال أثار هذه الحرائق تعيد إلى الأذهان المعاناة الكبيرة التي رافقتها. لكن الحياة تستمرفي ماتي حتى وإن كانت أعمال الترميم تسير ببطء شديد بسبب ما وصفه شباب المنطقة بالإهمال. ولكن مع هذا يأمل هؤلاء بالعودة إلى منازلهم ومدنهم وهو ما تمنوه كذلك لسكان كاليفورنيا.