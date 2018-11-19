قال السناتور الديمقراطي الأمريكي رون وايدن في بيان أرسل إلى رويترز الاثنين إنه يدعو مسؤولي أجهزة المخابرات الأمريكية إلى نشر ملخص للنتائج التي توصلوا إليها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
سناتور أمريكي: على المخابرات أن تكشف أمام الشعب الأمريكي ما تعرفه بشأن مقتل خاشقجي
سناتور أمريكي: على المخابرات أن تكشف أمام الشعب الأمريكي ما تعرفه بشأن مقتل خاشقجي
وقال وايدن إن على رؤساء أجهزة المخابرات أن "يخرجوا ويقدموا للشعب الأمريكي والكونغرس تقييما علنيا عمن أمر بالقتل".
جاء ذلك في أعقاب نشر تقارير عن أن وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر شخصيا بقتل خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الوكالة أطلعت الكونغرس الأسبوع الماضي على تقييمها الذي خلُص إلى أن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي. ويعتمد تقييم الوكالة بالأساس على أدلة ظرفية وعلى استنتاج خبرائها بأن الأمير محمد يفرض سيطرة قوية على أفعال الحكومة.
وسربت السلطات التركية تفاصيل بشأن ما قالت إنه تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت المصادر إن بعض المسؤولين الأمريكيين ومنهم جينا هاسبل مديرة (سي.آي.إيه) اطلعوا على التسجيلات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يستمع إلى التسجيل الصوتي لعملية القتل "لأنه تسجيل مؤلم... ومروّع". وأضاف أن الأمير محمد أبلغه "بأن لا علاقة له بهذا الأمر".
وقال مسؤولون إن إدارة ترامب ربما تصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء بشأن المعلومات التي تمتلكها الوكالات الأمريكية عن مقتل خاشقجي ومن أمر بقتله. كان خاشقجي، أحد منتقدي الحكومة السعودية، يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست.
وقال دبلوماسي مطلع إن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بحث مقتل خاشقجي خلال اجتماع بالأمم المتحدة يوم الاثنين مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لكنه لم يقدم طلبا رسميا لإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.