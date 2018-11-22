بلدية بكين تعلن عن خطة لتحسين بيئة العمل في المدينة

ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن بلدية بكين ستبدأ في تقييم "نقاط الجدارة بالثقة" للمواطنين والشركات بحلول عام 2020 ، ضمن خطة الصين لتطبيق نظام "الإئتمان الإجتماعي" والتي تهدف الى رصد الأشخاص والشركات .
وذكرت الوكالة أنه سيتم جمع كل المعلومات الشخصية عن المواطنين، وتحليلها، ودمجها لإنشاء نظام تجريبي "نقاط الثقة الشخصية" للمقيمين والشركات في العاصمة.
لم تتضمن الخطة التي طرحتها البلدية تفاصيل حول كيفية عمل النظام ، لكنها أكدت ان المعلومات الواردة من العملية يمكن أن تؤثر على الوصول إلى الأسواق ، والخدمات العامة ، والسفر ، والعمالة ، والقدرة على بدء الأعمال التجارية ، مع تزويد الأفراد الجديرين بالثقة "بالقناة الخضراء" ، وأولئك المدرجين في القائمة السوداء "غير قادرين على التحرك خطوة".
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وقال أحد مسؤولي البلدية ، ان هذه الخطوة والتي أعلنتها بلدية بكين يوم الاثنين تعد نهجا جديدا مهما من قبل بكين لتحسين بيئة العمل في المدينة.
وأكدت شينخوا أن الخطة يجب أن تكون مثالا لبقية أنحاء البلاد لكيفية تحسين سلوك الافراد والشركات.