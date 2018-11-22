بلدية بكين تعلن عن خطة لتحسين بيئة العمل في المدينة

ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن بلدية بكين ستبدأ في تقييم "نقاط الجدارة بالثقة" للمواطنين والشركات بحلول عام 2020 ، ضمن خطة الصين لتطبيق نظام "الإئتمان الإجتماعي" والتي تهدف الى رصد الأشخاص والشركات .

وذكرت الوكالة أنه سيتم جمع كل المعلومات الشخصية عن المواطنين، وتحليلها، ودمجها لإنشاء نظام تجريبي "نقاط الثقة الشخصية" للمقيمين والشركات في العاصمة.