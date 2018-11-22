شاهد: فرشاة جديدة لشعر القطط مستوحاة من لسان القطط

"المثير في هذه الدراسة أن تقنية مدهشة كهذه يمكن أن يكون مصدرها شيء شائع جدا"

هذا ما قالته الباحثة أليكسيس نويل التي تعمل في معهد جورجيا للتكنولوجيا في ولاية أتلانتا الأمريكية. فهي قد بدأت رحلتها مع القطط عندما لاحظت التصاق لسان قطة عائلتها بفراء بطانية مصنوع من الميكروفايبر (ألياف ميكروية) حين كانت تلعقه كما تفعل القطط جميعها.

أليكسيس وجدت ورقة بحث قديمة نشرت عام 1982 وتشير إلى وجود نتوءات مخروطية صلبة تغطي ألسنة القطط وغيرها من السنوريات. لكنها عادت إلى مخبرها غير مقتنعة بالبحث، وقامت بفحص ألسنة قطط مختلفة تحت المجهر، ثم استخدمت كاميرا للتصوير البطيء جدا لمراقبة لسان قطة أثناء عمله. وهي تقنية جعلت آلية عمل اللسان أكثر وضوحا عن ذي قبل.