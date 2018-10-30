الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وبحسب المرسوم فإن كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

الإمارات تفرج مؤقتاً عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس

أردوغان: النائب العام التركي سأل نظيره السعودي عمن أرسل قتلة خاشقجي

فيديو: من هي المرأة التي فجرت نفسها في تونس؟.. وشهود عيان يروون التفاصيل