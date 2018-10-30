الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتم وفقا للمرسوم تشكيل وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن المصرف المركزي، تراجع تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية، وتدرسها وتحللها وتحيلها إلى الجهات المختصة عند اللزوم.
وبحسب المرسوم فإن كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
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