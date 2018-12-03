مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية

عثرت الشرطة الهولندية منذ أيام على نحو 350.000 يورو في غسالة، ليكون بذلك صاحب الماكينة، مجهول الهوية حتى لحظة كتابة هذه السطور، قد طبّق حرفياً المصطلح المعروف "غسيل الأموال"، أي "تبييضها".

ونشرت شرطة أمستردام على موقعها على الإنترنت صورة لقلب الغسالة، وتظهر فيها كدسات من أوراق نقدية من فئة عشرين يورو وخمسين يورو.