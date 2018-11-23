رئيس وزراء إسبانيا يصل كوبا في أول زيارة رسمية منذ 30 عاماً

واتفق الطرفان على تعميق العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، ووقعا اتفاقا يقضي بتوسيع التبادلات الثقافية.

بدأ رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز الخميس زيارة إلى كوبا في رحلة تاريخية التقى خلالها بالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل.

وتعد زيارة سانشيز هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس اسباني إلى كوبا منذ 30 عاماً، بعد العلاقات المتوترة التي شهدتها البلاد بسبب قضايا مثل حقوق الإنسان إبان حكم الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو ومن بعده شقيقه راؤول.

هذا وزار سانشيز النصب التذكاري لخوسيه مارتي، أحد أبطال الاستقلال في كوبا، ووضع إكليلا من الزهر على ضريحه.

ومن المقرر أن يستضيف سانشيز يوم الجمعة رجال أعمال كوبيين وإسبان في فندق غراند باكارد الذي افتتح مؤخرا والذي تديره شركة "إيبيروستار" الإسبانية ويعتبر الأكثر فخامة في كوبا.

وتعتبر إسبانيا ثالث أكبر شريك تجاري لكوبا وتحافظ على روابط ثقافية قوية مع مستعمرتها السابقة.

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