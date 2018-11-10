اشتباكات بين الشرطة الاسبانية والانفصاليين في برشلونة

وقعت اشتباكات بين الشرطة والانفصاليين الكتالونيين في مدينة برشلونة، والذين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على تجمع نظمته عناصر الشرطة الوطنية في المدينة.
واضطرت الشرطة الكتالونية إلى استخدام الهراوات لمنع تقدم الانفصاليين وسط المدينة باتجاه مسيرة احتجاجية نظمتها رابطة قوات الشرطة الوطنية الاسبانية للمطالبة بزيادة أجورهم.
ويحتج الانفصاليون في إقليم كتالونيا ضدّ الاستخدام المفرط للقوة، الذي لجأت إليه قوات الشرطة الوطنية ضد الناخبين خلال الاستفتاء الخاص باستقلال كتالونيا في 1 أكتوبر-تشرين الأول 2017، والذي وصفته الحكومة المركزية في مدريد آنذاك بغير الدستوري.
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أحد المتظاهرين قال: "إنهم يقدمون ميداليات للشرطة التي اضطهدت الشعب الكتالوني في الفاتح من أكتوبر-تشرين الأول 2017، يوم استفتاء استقلال كتالونيا. إنهم هنا يستفزوننا باستمرار في شوارع برشلونة، ولا يمكننا تحمل ذلك. هذه هي الفاشية".
ونظم الانفصاليون في كتالونيا احتجاجات مماثلة في سبتمبر-أيلول الماضي، حيث نددوا بمظاهرة لرفع الأجور نظمتها الشرطة الوطنية، وقد تصدت لهم قوات الشرطة الإقليمية. يذكر أنّ المواجهات العنيفة بين قوات الشرطة والانفصاليين الكتالونيين تسببت في إصابة 14 شخصا واعتقال 6 آخرين.
وتعيش اسبانيا أزمة سياسية منذ الاستفتاء الأخير حول استقلال كتالونيا حيث أظهرت استطلاعات الرأي والانتخابات الأخيرة أن سكان منطقة كتالونيا الثرية، الذين يفوق عددهم 7 ملايين نسمة منقسمون بالتساوي بين مسألة الانفصال والولاء إلى الحكومة المركزية في مدريد.