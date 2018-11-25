الجيدو: الهولندي غرول يعتلي منصة التتويج في أوساكا في اليوم الختامي لبطولة "غراند سلام"

مفاجأة اليوم الختامي في هذه البطولة كان الهولندي هينك غرول بعد فوزه بالطريقة والأداء في نهائي أكثر من 100 كيلوغرام على التشيكي لوكاس كرباليك حامل اللقب الأولمبي في وزن أقل من 100 كيلوغرام. وسبق للرجلين المواجهة تسع مرات، لكن الأسبقية في عدد الانتصارات ترجع للهولندي بطل العالم في العديد من المرات.

غرول بعدما سجل انهزامين متتاليين أمام التشيكي في وزن أكثر من 100 كيلوغرام، تمكن من الثأر لنفسه والفوز بعد اسقاط منافسه بفضل حركة كوشي.

غرول عبر عن فرحته قائلا: "إنه لشعور رائع الفوز في بطولة غراند سلام هنا في أوساكا، لأن المنافسة في الوزن الثقيل وكذا الفوز أمام اليابانيين هو أمر ليس سهل. عادة هم من يحصلون على الميداليات الذهبية، نعم، إنه شعور لا يصدق".

فيما رجع لقب أفضل رياضية لدي السيدات لليابانية ساتو ريكا في وزن أقل من 78 كيلوغراما.

المناصرون المحليون استمتعوا بالمنازلة النهائية التي جمعتها بمواطنتها إيميكي ماي البطلة العالمية في 2015. حركة آيبون كانت كافية لإعلان ريكا بطلة للمرة الخامسة في بطولات "غراند سلام" والثالثة في اليابان.

اليابانية ريكا سوتو قالت: "أود حقاً المشاركة في بطولة الماسترز التي تقام في شهر ديسمبر، في حال تم اختياري كممثلة وطنية للمشاركة فيها، فأنا أتمنى بالتأكيد إنهاء السنة بفوز آخر".

اقرأ المزيد:

الجيدو: اليابان يفوز بحصة الأسد في ثاني جولات بطولة "غراند سلام" لأوساكا

الجيدو: سيطرة تامة لأصاحب الأرض في بطولة "غراند سلام" لأوساكا

من جانبه الياباني ميكي شواشيرو قضى يوما رائعا عقب تألقه وتقديمه لعروض جميلة أبهرت الحاضرين لاسيما خلال منازلته النهائية التي جمعته بالهولندي دينامو نوويل فان تي اند في فئة أقل من 90 كيلوغراما. هذا الإنجاز سمح للياباني الذي يطمح أن يكون بطلا عالميا بتسجيل فوزه الثاني في بطولات " غراند سلام".

بطلة أولمبياد لندن في 2012 الكوبية إداليس أورتيز حصدت الميدالية الأكثر لمعانا في وزن أكثر من 78 كيلوغراما على حساب اليابانية سون أكيرا.

فيما عادت منصة التتويج في فئة قل من 100 كيلوغرام لليابان بفضل أرون وولف البطل العالمي سابقا على حساب الكندي شادي إلناهاس عن طريق "أوشي – غاري".

في حين كانت أجمل حركة في هذا اليوم الأخير حركة "سود" التي قام بها البرتغالي خورخي فونسيكا خلال منازلته ضد البرازيلي بيزاكاريني . جمال هذه الحركة جعل الحاضرين يصفقون لها مطولا.