الجيدو: السلوفينية أندريا ليسكي تفوز بالميدالية الأكثر لمعانا في جائزة مراكش الكبرى

تألقت السلوفينية أندريا ليسكي المصنفة الثانية عالميا في اليوم الثاني من جائزة مراكش الكبرى للجيدو بالمغرب حيث كانت أفضل رياضية في هذا اليوم بعد ظهورها بمستوى قوي وإحرازها لذهبية أقل من 63 كيلوغراما.

السلوفينية التي دخلت المنازلة النهائية بمعنويات مرتفعة عقب فوز مواطنتها تينا ترستينياك البطلة الأولمبية والوصيفة في الترتيب العالمي بالذهب تمكنت من الفوز على الأسترالية كاتارينا هاكر المصنفة ثامنة عالميا بعد توقيع تاني- أوتاشي منحتها علامة آيبون. وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد طالبي العلمي هو من قلدها الميدالية

أندريخا ليسكي قالت:"لقد جئت إلى هنا للفوز بالميدالية الذهبية، لأنني كنت أهدف لذلك حقا لأنني بحاجة إلى تلك النقاط، في باريس و دوسلدورف أخفقت في النهائي لكنني نجحت اليوم لذلك أنا سعيدة".

ولدى الرجال لقب أفضل رياضي رجع للروسي دونيس لارتسيف الذي يتميز بتقنيات عالية. الروسي الذي يطمح إلى تحقيق اللقب العالمي عرف كيف يفرض نفسه في النهائي الذي جمعه في وزن أقل من 73 كيلوغراما بالجورجي لاشا شافداتواشفيلي البطل الأولمبي في لندن.

دونيس لارتسيف عبر عن فرحته قائلا:" أنا جد سعيد بهذا الفوز الذي يعكس العمل الجاد والمكثف ولكن رغم ذلك لا يزال أمامي الكثير من العمل. أنا راضي عن منازلتي اليوم".

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في حين كان المركز الأول في وزن أقل من 70 كيلوغراما سيدات من نصيب الفرنسية مارغو بينو بعدما ظهرت بمستوى جيد خلال المنازلة النهائية التي جمعتها بالإيرلندية ميغان فليتشر.

ورجع اللقب في وزن أقل من 81 كيلوغراما للبلغاري إيفاليو إيفانوف عقب منازلة ساخنة جمعته بالتركي ألبايراك فاز فيها بعد تسجيله لايبون. سفيرة رومانيا في المغرب السيدة دانييلا بازافان هي من منحت الميدالية لإيفانوف.

فيما كانت أجمل حركة في هذه المنافسة هي حركة "أوتسوري –غاري" التي قام بها الأوزبكي شاروفيدين بولتابوييف بعد رفع خصمه عاليا بسرعة كبيرة ورميه بعد ذلك أرضا على بطنه بطريقة محكمة.

يذكر أن ثاني أيام جائزة مراكش عرف إبرام اتفاق بين الاتحاد الدولي للجيدو والمغرب من أجل فتح مركز تدريب في مراكش وإدماج رياضة الجيدو في 40 مدرسة في جميع مناطق البلاد.