الفرنسية أماندين بوشارد تعتلي منصة التتويج في جائزة مراكش الكبرى للجيدو

اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى للجيدو في مراكش بالمغرب والذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة كان شاهدا على تألق الفرنسية أماندين بوشارد نوردماير، حيث نجحت في الفوز بالميدالية الأكثر لمعانا في وزن أقل من 52 كيلوغراما.

ورغم أن المواجهة النهائية التي جمعتها بالإسبانية أنا بيريز بوكس لم تكن سهلة إلا أن البطلة الفرنسية عرفت كيف تقلب موازين الأمور لصالحها وتفوز بخامس ميدالية لها في منافسات الجائزة الكبرى بفضل حركة كاتا-غوروما منحتها آيبون ما جعلها تحرز لقب أفضل رياضية.

أموندين بوشارد قالت عن منافستها والمنازلة: "بالفعل أنا بيريز هي صديقة مقربة جدا مني، عندما لم أستطع المشاركة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو كنا نتدرب معا في إسبانيا، لذلك تجمعني بها صداقة كبيرة جدا. قبل المجيء إلى هنا كنت في إسبانيا وتحدثنا مطولا عن رغبتنا في المواجهة في النهائي، وبالفعل حدث ما كنا نرغب فيه، خلال المنازلة كان هناك الكثير من الإثارة والمشاعر لأنها صديقة مقربة مني وأعتبرها كأحد أفراد عائلتي. في النهاية كنت جد سعيد لأنني تقاسمت فرحة الفوز معها، المهم في كل هذا حصولنا الاثنتين على ميدالية وعلى نقاط إضافية تسمح لنا بالتأهل للألعاب الأولمبية. سنرى المنافسات القادمة والموسم المقبل فيما إذا كنا سنتواجه مجددا".

وفي فئة الرجال الأوزبكستاني لوتفيلاييف شارافودين هو من كان أفضل رياضي عقب ظهوره بمستوى قوي وتحقيقه لفوز ثمين على الاوكراني أرتيم ليسويك في وزن أقل من 60 كيلوغراما.

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من جانبها أحرزت الإسبانية جوليا فيغيروا حاملة لقب بطولة غراند سلام مرتين لقبها الأول في جائزة المغرب الكبرى للجيدو عقب فوزها على البطلة الأوروبية الرومانية مونيكا انغوروني في وزن أقل من 48 كيلوغراما. الإسبانية حاملة برونزية جائزة كانكون تمكنت من الفوز في اللحظات الأخيرة بفضل حركة وازاري. رئيس الاتحاد الدولي للجيدو ماريوس فيزر هو من قلدها الميدالية.

وفي وزن أقل من 66 كيلوغراما معدن الذهب حصل عليه الأوزبكي ساردور نوريلاييف أمام المصري محمد عبد الموجود. ناصر التميمي الأمين العالم للاتحاد الدولي هو من منحه الميدالية.

فيما اعتلت منصة التتويج في فئة أقل من 57 كيلوغراما ليان شين لينغ من تايوان.

وكانت أجمل حركة في هذا اليوم الافتتاحي في مراكش الذي ميزه الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هي حركة أوسوتو –غاري التي قامت بها الإسرائيلية بريمو ضد الألمانية روفيير.

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