الجيدو: سيطرة تامة لأصاحب الأرض في بطولة "غراند سلام" لأوساكا

صاحبة ال 18 ربيعا بعدما احتاجت لعشر ثواني فقط للإطاحة بالبطلة العالمية شيشيمي آي من اليابان في الدور نصف النهائي، واصلت تألقها وسيطرتها وفازت في نهائي أقل من 52 كيلوغراما على مواطنتها تسونودا ناتسومي

آبي أوتا قالت بعد تحقيقها لهذا الفوز الكبير: "في الواقع لقد سبق لي الانهزام أمام تسونودا ثلاث مرات في الماضي، لكن هذه المرة كنت فعلا بحاجة للفوز ضدها من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف والشعور القوي والطموح، فكرت مليا في طريقة تسمح لي بالفوز عليها".

السيطرة اليابانية استمرت أيضا في فئة الرجال بفضل البطل العالمي الياباني ناغاياما رييوج في وزن أقل من 60 كيلوغراما.

ناغاياما بعدما سيطر على منافسيه خلال المنازلات التصفوية، دخل المواجهة النهائية بخطة لعب واضحة نفذها ببراعة، حيث رمى الروسي ياغو أبولادزي عدة مرات أرضا مستخدما قبضتة المفضلة على الكتف المعاكس التي استخدمها على مدار اليوم. الياباني استغل نقطة ضعف خصمه وأسقطه أرضا عن طريق تقنية "إيرا – ناج".

ناغامايا رييوج قال:" في نفس الفئة التي أنافس فيها، هناك تاكاتو ناوهيسا الذي أعتبره كأخ أكبر، لم ألتقي به اليوم، لكننا سنتواجه لاحقا، حتى ذلك الموعد لا أعتقد أنني رقم واحد عالما بعد، أتمنى أن أقاتل ضده في المستقبل وأفوز عليه".

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من جانبها توناكي فونا بطلة العالم في 2017 كانت في أوج لياقتها في فئة أقل من 48 كيلوغرامان حيث اعتلت منصة التتويج عقب فوزها على المنغولية مانخبات بطلة العالم في 2013.

الياباني ماروياما جوشيرو لم تكن مهمته سهلة في نهائي أقل من 66 كيلوغراما أمام بطل العالم مرتين آبي هيفومي شقيق أبي أوتا، لكنه نجح في أسقاطه عن طريق حركة "تومويي- ناج".

صاحبة السمو الإمبراطوري توموهيتو أميرة ميكاسا هي من قادت الميدالية للفائز.

فيما كانت حركة "يوشي- ماتا" التي قام بها شيشيم توري هي أجمل حركة في منافسات هذا اليوم لأنها عكست الجيدو الياباني التقليدي.