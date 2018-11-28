شركة هولندية تتعهد بدفع تعويضات لناجين من محرقة الهولوكوست

أعلنت شركة القطارات الهولندية أنها ستقوم بتعويض ناجين من محرقة الهولوكوست بسبب دورها في نقل آلاف من اليهود الهولنديين لمراكز التصفية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان والدا مولر قد قُتلا أثناء الحرب، وهو ما دفعه لرفع قضية ضد الشركة.

وقالت شركة "نيدرلاندسه شبورفيغن" أن لجنة ستعمل على كيفية تعويض إما ناجين من المحرقة أو ذويهم . وأقدمت الشركة على هذه الخطوة بعد لقاء جمعها بسالو مولر، وهو معدّ بدني سابق لدى الفريق الهولندي الشهير أياكس أمستردام.

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وفي بيان مشترك لهما أشار مولر والمدير العام لشركة القطارات روجر فان بوكستل أن "قطارات الشركة كانت مخصصة خلال الحرب العالمية الثانية لخدمة القوات (الألمانية) المحتلة". وأضاف البيان: "إنها صفحة سوداء في تاريخ بلادنا وشركتنا وهو ماضٍ لا يُمكننا أن نتغافل عنه".

يُذكر أن الشركة كانت قد قدمت اعتذارا رسميا في 2005، لكنها استبعدت آنذاك تقديم أي تعويضات. ولم تفصح الشركة إلى الآن عن تفاصيل بخصوص التعويضات ولا عن عدد الأشخاص الذين سينتفعون بها.

تجدر الإشارة إلى أن القوات النازية قامت في مايو 1940 باحتلال هولندا وأمرت السلطات الهولندية بترحيل حوالي 105 ألفا من اليهود، قُتل أغلبهم.

فيما ذكر التلفزيون الهولندي الرسمي أن الشركة تحصلت على ما يعادل 2.5 مليون يورو خلال الحرب العالمية الثانية مقابل نقلها للهولنديين من الديانة اليهودية إلى مركز العبور "ويستر بورك". ومن ثم تم نقلهم إلى معسكرات إبادة في بولندا وألمانيا.